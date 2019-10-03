رياضة | أزمة في الإسماعيلي قبل مواجهة وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في الإسماعيلي قبل مواجهة وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغيب إبراهيم أبو اليزيد مدافع الإسماعيلى عن مباراة وادى دجلة المحدد لها السبت المقبل وذلك بعد أن أكدت الفحوصات الطبية معاناته من تمزق بالعضلة الخلفية والتى تعرض لها خلال مباراة الامس أمام المصرى بمسابقة الدورى المحلى.

و يحتاج اللاعب لأسبوعين على أقصى تقدير من أجل التعافي من تلك الإصابة والعودة مجددا للتدريبات الجماعية ضمن صفوف الفريق.

هذا وحقق فريق المصري البورسعيدي بقيادة مدربه إيهاب جلال فوزًا عريضًا على حساب فريق الإسماعيلي بنتيجة 3 - 1، في المباراة التي جرت بينهما مساء امس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019 - 2020.

تقدم المصري البورسعيدي عبر اللاعب سعيدو سيمبوري بالدقيقة 17 من ركلة جزاء،وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني للمصري بالدقيقة 34 من ركلة جزاء أيضًا، وقلص محمد الشامي الفارق بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

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ونجح فريق المصري البورسعيدي في خطف هدف الفوز بالشوط الثاني عن طريق أحمد ياسر بالدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، ليفوز المصري 3-1 وحصد 3 نقاط.

واستطاع فريق المصري البورسعيدي تحقيق أول انتصار له على حساب فريق الاسماعيلي منذ 3 سنوات، وكان آخر إنتصار للفريق البورسعيدي على الدراويش يرجع لـ 10 يناير 2016 عندما فاز بهدف دون رد في لقاء الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز موسم 2015 - 2016.

وخاض المصري 9 مباريات ضد الإسماعيلي بعد إنتصاره عليه في يناير 2016، انتهت 5 مباريات بالتعادل، وفاز الإسماعيلي في 3 مباريات، قبل أن ينهي الفريق البورسعيدي عقدته بالفوز في لقاء اليوم بنتيجة 3-1.

من ناحية أخري واصل إيهاب جلال مدرب المصري البورسعيدي تفوقه علي فريق الإسماعيلي، حيث حملت مواجهة اليوم رقم 11 في تاريخ مبارياته ضد الدراويش، حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

بهذا الفوز يرتفع رصيد المصري البورسعيدي لـ 4 نقاط ويتصدر جدول ترتيب الدوري بشكل مؤقت بالتساوي مع المقاولون العرب، بينما تجمد رصيد الاسماعيلي عند 3 نقاط.