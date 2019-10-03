رياضة | ألكمار يفرض التعادل السلبي على مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألكمار يفرض التعادل السلبي على مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مع نظيره فريق ألكمار الهولندي بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

ودخل الفريقين المباراة بحذر شديد خوفا من الهزيمة في الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث دارت احداث معظم اللقاء في وسط الملعب دون تفوق من فريق على الآخر.

ورفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 4 نقاط بعد مباراتين من دور المجموعات، حيث كان قد حقق فوزا صعبا على فريق أستانا بالجولة الأولى بنتيجة هدف نظيف ويحتل الفريق الإنجليزي المركز الثاني في المجموعة.

بينما يحل فريق ألكمار الهولندي في المركز الثالث برصيد نقطتين بعد تعادلين في البطولة حتى الآن، وسيلقي الفريق ضد فريق أستانا خلال الجولتين الثالثة والرابعة.