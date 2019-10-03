رياضة | برشلونة يتلقي أنباء سارة قبل مواجهة إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتلقي أنباء سارة قبل مواجهة إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي الجهاز الفني لفريق برشلونة الاسباني أنباء سارة، وذلك بعد انتظام اللاعب إنسو فاتي في تدريبات الفريق استعدادا لمباراة إشبيلية، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وكان أنسو فاتي تغيب عن مباريات الفريق الاخيرة بعد تعرضه لإصابة قوية.

Advertisements

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن أنسو فاتي تعافى تمامًا من الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة اليمنى، وشارك في تدريبات الفريق بالكامل.

وينتظر ارنستو فالفيردي مدرب الفريق حصول اللاعب الشاب على التصريح الطبي، الذي يمكنه من المشاركة أمام إشبيلية على ملعب كامب نو.

وحقق البارسا فوزا مهما على إنتر ميلان الإيطالي أمس الأربعاء في الجولة الثانية من مجموعات دوري الأبطال بهدفين مقابل هدف، سجلهما الأوروجوياني لويس سواريز.