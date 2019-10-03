رياضة | بمشاركة النني.. ولفرهامبتون يهزم بيشكتاش بالدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة النني.. ولفرهامبتون يهزم بيشكتاش بالدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ولفرهامبتون في تحقيق فوزا مثيرا على حساب فريق بيشكتاش التركي المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد النني بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل بولي مدافع ولفرهامبتون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 92 قبل نهاية اللقاء بعد عرضية رائعة من البرتغالي روبين نيفيز في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وشارك محمد النني المنتقل حديثا إلى فريق بيشكتاش التركي على سبيل الإعارة من فريق أرسنال الإنجليزي في المباراة كاملة خلال 90 دقيقة.

ويحتل فريق بيشكتاش المركز الأخير بالمجموعة حتى الآن بدون رصيد من النقاط بعد خسارته في المباراتين الأولى والثانية، بينما رفع فريق ولفرهامبتون رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث.