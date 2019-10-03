رياضة | مفاجأة.. نجم برشلونة يدخل القائمة السوداء بأمر ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم برشلونة يدخل القائمة السوداء بأمر ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نجم نادي برشلونة القائمة السوداء للفريق الكتالوني في الفترة الحالية، وأصبح مهددًا بالرحيل عن الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تراجع مستواه بشكل كبير بالموسم الحالي.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة غير راض عن أداء زميله بالفريق سيرجيو بوسكيتس وطلب من إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوسيب بارتوميو ضرورة التخلص منه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال استمرار تراجع مستواه.

وأشار موقع "الدون بالون" الاسباني أن ارنستو فالفيردي يؤيد رأي ليونيل ميسي ويري أن بوسكيتس تراجع فنيًا وبدنيًا في الفترة الأخيرة، ولم يعد مفيدًا للفريق الكتالوني، وأصبح غير قادر على العطاء.

واوضح الموقع الاسباني أن ميسي وفالفيردي يروا أن "بوسكيتس" لم يقدم المستوي المنتظر منه في المباريات الماضية، ولم يعد بنفس مستواه السابق، ويري الثنائي أن الأفضل ضرورة رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة والتعاقد مع بديل مميز لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني.