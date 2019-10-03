رياضة | عاجل - الغندور يكشف حقيقة خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - الغندور يكشف حقيقة خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق ومقدم برنامج "الزمالك اليوم" أن خطاب الاتحاد الإفريقي الذى تلقاه اليوم نادى الزمالك للتواجد في قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية هو أمر طبيعي ويكون ذلك في كل الخطابات التى تتلقاها الاتحادات الأهلية المشارك أنديتها في البطولات الأفريقية.

وأكد الغندور قبل قرعة دوري أبطال افريقيا أنه لا داعي للقلق بسبب مثل هذه الأخبار التى تتناول خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا مؤكداً أنها أخبار تحاول النيل من الزمالك مشيراً على أن الاتحاد الإفريقي يعى جيداً حجم وشعبية الزمالك.

وقام الاتحاد الإفريقي "الكاف" بدعوة الزمالك لحضور قرعة دوري المجموعات لدوري الأبطال، كما دعي أيضًا فريق جينيراسون فوت السنغالي.

وتلقي نادي الزمالك خطابا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف من أجل حضور قرعة دوري المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا، حيث تسحب القرعة يوم الأربعاء المقبل الموافق ٩ أكتوبر الحالي.