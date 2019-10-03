رياضة | برشلونة في ورطة.. 3 نجوم يغيبون أمام إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة في ورطة.. 3 نجوم يغيبون أمام إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي برشلونة أزمة كبيرة قبل مواجهة إشبيلية يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإسباني لموسم 2019 - 2020.

وذكرت تقارير صحفية أن برشلونة يخوض مباراة إشبيلية القادمة وسط العديد من الغيابات بسبب الإصابة أو الإيقاف.

وأشارت التقارير أن جوردي ألبا الظهير الايسر للفريق لن يستطيع اللحاق بمباراة إشبيلية بسبب الإصابة، وسيكون فالفيردي مضطر للاعتماد على سيميدو في مركز الظهير الإيسر كما فعل يوم أمام إنتر ميلان مع منح سيرجي روبيرتو فرصة المشاركة في الجانب الأيمن

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وكان "ألبا" قد تعرض للإصابة خلال مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، ويغيب عن مباريات الفريق الكتالوني منذ ذلك التاريخ.

ويفقد برشلونة جهود كليمنت لينجليت في مباراة إشبيلية للإيقاف بعد طرده في مباراة خيتافي، وسيكون فالفيردي مضطر للاعتماد على توديبو بجوار بيكيه في الخط الدفاعي لتعويض غياب لينجليت.

ويغيب عن برشلونة أيضًا اللاعب الشاب انسو فاتي بسبب الإصابة حيث لم يشارك اللاعب في التدريبات حتي الآن، وغاب عن المباريات الأخيرة للفريق الكتالوني.