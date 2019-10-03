رياضة | أهداف مباراة - وولفسبيرجر 1 × 1 روما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - وولفسبيرجر 1 × 1 روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري المصري الممتاز
طنطا
1
x
15:00
2
بيراميدز
مصر المقاصة
0
x
20:00
1
الزمالك
كأس الليبرتادوريس
جريميو - البرازيل
1
x
02:30
1
فلامينغو - البرازيل
الدوري الأوروبي
وولفسبيرجر
1
x
18:55
1
روما
إي زد آلكمار
0
x
18:55
0
مانشستر يونايتد
كراسنودار
0
x
21:00
0
خيتافي
آرسنال
3
x
21:00
0
ستاندر دو لياج
إشبيلية
0
x
21:00
0
أبويل نيقوسيا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
سبورتينغ خيخون
4
x
19:00
2
ألميريا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
0
x
17:05
1
الوحدة
التعاون
0
x
19:10
0
أبها