رياضة | لوتارو مارتينيز يُحرج مسؤولي برشلونة في الكامب نو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوتارو مارتينيز يُحرج مسؤولي برشلونة في الكامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب اللاعب الأرجنتيني لوتارو مارتينيز في إحراج كبير لمسئولي فريق برشلونة خلال مباراة الفريقين بالأمس على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن في الكامب نو لوتارو مارتينيز وضح لماذا برشلونة يريدونه، حيث سجل الأرجنتيني بعد دقيقتين فقط في شباك تيرشتيجن حارس البارسا.

وأبدى مسئولو البارسا اهتمامهم الكبير للتعاقد مع ماريتينز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، وذلك بعد أدائه الكبير في بطولة كوبا أمريكا الماضية.

وكان قد قال وكيل اللاعب في وقت سابق إن هناك القليل من الاهتمام وهذا حقيقي بالفعل ولكن تردد برشلونة في ضم اللاعب وقرر متابعته بشكل أفضل خلال هذا الموسم.