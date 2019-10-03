رياضة | راود السوشيال ميديا ينتفضون ضد رئيس الزمالك.. وهاشتاج "فضائح مرتضى اهانه لمصر" يتصدر تويتر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راود السوشيال ميديا ينتفضون ضد رئيس الزمالك.. وهاشتاج "فضائح مرتضى اهانه لمصر" يتصدر تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصلت ردود الأفعال القوية على مواقع التواصل الإجتماعي ضد تجاوزات رئيس الزمالك المتكررة ضد النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره في الفترة الأخيرة .

وذلك بعدما تصدر هاشتاج #فضائح_مرتضى_اهانه_لمصر موقع التواصل الإجتماعي تويتر والذي شهد مشاركة عشرات الألاف من رواد الموقع والذين عبروا عن استيائهم البالغ من تجاوزات رئيس الزمالك.

ورصد المشاركون في الهاشتاج ردود الأفعال العربية والخارجية والتي تناولت تجاوزات رئيس الزمالك مؤكدين أن غض الطرف عن مخالفاته صورة سلبية لمصر حكومة وشعبا أمام العالم أجمع.

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فيما أكد البعض الأخر أن غض الطرف عن تجاوزات رئيس الزمالك دفعته للتطاول على العديد من الشخصيات البارزه داخل مصر وخارجها والدخول في خصومات مع جهات كبرى مثل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ومن قبله رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وأخرهم السيدة فاطمة سامورا مسئولة الفيفا والكاف مما وتر العلاقات بين مصر وهذه الجهات مما عاد بالضرر على الفرق والمنتخبات المصرية في مختلف الألعاب.

وعدد رواد الموقع ما وصفوه بفضائح رئيس الزمالك على كافة الأصعدة والتي تمثل إهانة لمصر حكومة وشعبا.

الأمر لم يختلف كثيرا على موقع فيس بوك الذي شهد قيام عشرات الألاف من الحسابات الشخصية بتغيير صورة الحساب إلى صورة تحمل تساؤل من يحمي هذا الشخص وقامت مئات الصفحات بنشر مواقف مؤسفة رئيس الزمالك عن النص.

موقع انستجرام للصور والفيديوهات القصيرة شهد مئات الصور والفيديوهات القصيرة التي تتضمن خروج رئيس الزمالك عن النص ضد رموز مصر في مختلف المجالات .