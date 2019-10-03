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كورتوا يواصل الغياب عن تدريبات ريال مدريد بسبب الإصابة

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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد قد غاب اليوم الخميس عن تدريبات الفريق الجماعيه من جديد بسبب الإصابة.

إصابة كورتوا مع ريال مدريد

وكان كورتوا قد تعرض إلى إصابة يوم الثلاثاء الماضي خلال مباراة ريال مدريد وكلوب بروج في ولم بستطع استكمال المباراة.

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كورتوا يقترب من الغياب عن مباراة ريال مدريد صد غرناطه

كما أكدت صحيفة ماركا أن كورتوا سيغيب بنسبة كبيرة جدا عن مواجهة ريال مدريد ضد غرناطه القادمة في بطولة .

وستلعب مباراة نادي ريال مدريد ضد نادي غرناطه يوم السبت القادم 5 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

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