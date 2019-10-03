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بمشاركة النني بشكتاش يتلقى الخسارة الثانية في الدوري الأوروبي

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تلقى فريق بشكتاش التركي الخسارة الثانية في بطولة الدوري الأوروبي وذلك بعد خسارتهم من ولفرهامبتون الإنجليزي؛ بهدف نظيف ؛على استاد فودافون بارك بمشاركة النجم المصري محمد النني

حاول الفريق التركي أن يفوز باللقاء ؛ أو على الأقل الخروج بنتيجة ايجابية ؛لتحسين أوضاعهم في المجموعة؛ بعد خسارتهم في الجولة الأولى؛ إلا أن اللاعب ويلي بولي كان له رأي أخر ؛حيث أحرز هدف اللقاء في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع .

بهذه النتيجة احتلت الكتيبة التركية بقيادة مدربها عبدالله أفسي المركز الأخير من المجموعة ؛ بينما احتلت كتيبة المدرب نانو سانتو المركز الثالث ؛خلف فريق سلوفان براتيسلافيا المتصدر؛وفريق سبورتنج براغا ؛ الذي يلعب ضمن صفوفه اللاعب المصري أحمد حسن كوكا .

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