شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي الزعيم يتنافسان على هدف الأسبوع في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس رسميا عن اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل هدف ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا. ثنائي الهلال يسيطران على منافسة هدف الأسبوع في دوري أبطال آسيا وشهدت قائمة اللاعبين المرشحين لهدف الأسبوع في بطولة دوري أبطال آسيا تواجد ثنائي الهلال محمد الشلهوب وبافيتيمبي جوميز عن هدفهما في مرمى نادي السد بدوري أبطال آسيا. Advertisements باقي المنافسين على جائزة هدف الأسبوع في دوري أبطال آسيا وينافس ثنائي الهلال على جائزة هدف الأسبوع في دوري أبطال آسيا فابريسيو وسيكيني لاعبا نادي أوروا ريد عن هدفهما في مرمى جوانجزو. يذكر أن الأقرب حتى الآن للفوز بالجائزة هو محمد الشلهوب حيث حصل على أعلى نسبة تصويت من الجماهير حتى الآن.

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