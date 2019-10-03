ميسي يحدد صفقات برشلونة الشتوية

الخميس 3 أكتوبر 2019 حدد الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة عدد من المطالب على إدارة النادي الكتالوني من أجل تنفيذها خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتحسين حالة الفريق.

المطالب التي فرضها ميسي على نادي برشلونة وأكدت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن ميسي طالب إدارة برشلونة بالتعاقد مع لوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان. Advertisements ميسي يطلب بيع لاعب وسط برشلونة كما كشفت صحيفة "دون بالون" أن ميسي طالب إدارة برشلونة ببيع سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط الفريق في حالة إستمرار أداءه السئ. فيما أشارت الصحيفة إلى أن ميسي طلب أيضا التعاقد مع جوشوا كيميش الظهير الأيمن لنادي بايرن ميونخ. ويرغب ميسي في أن يبرم نادي برشلونة هذه الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية لتحسين أداء الفريق في الفترة القادمة. ويتواجد نادي برشلونة في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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