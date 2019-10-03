بشكتاش يسقط على يد ولفرهامبتون في الدوري الأوروبي

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الخميس 3 أكتوبر 2019
كتب
أنس عبد الغني
استطاع نادي ولفرهامبتون الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي بشكتاش التركي بهدف مقابل لا شء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.
تشكيل بشكتاش قبل بداية المباراة
كاريوس، بيريرا، فيدا، أوسال، ريبوكو، محمد النني، ليايتش، توكوز، لينس، نكودو، يالسين.
ملخص مباراة بشكتاش و ولفرهامبتون في الدوري الأوروبي
وبدأت المباراة بتبادل كرات في منتصف الملعب بين لاعبي الفريقين في محاولة لبناء الهجمة بشكل منظم وبمرور الوقت ظهرت خطورة من كلا الفريقين في محاولة لخطف الهدف الأول مع وجود استحواذ بشكل كبير من نادي ولفرهامبتون.
وأضاع كلا الفريقين العديد من الفرص السهله ولكن سجل نادي ولفرهامبتون هدفه الأول في الدقيقة 93 عن طريق ويلي بولي لينتهي اللقاء بفوز ولفرهامبتون بهدف نظيف.
وبهذه النتيجة يصل رصيد ولفرهامبتون إلى 3 نقاط في المركز الثالث من ترتيب المجموعة الحادية عشر من بطولة الدوري الأوروبي بينما يظل رصيد بشكتاش بدون نقاط في المركز الرابع.
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