التعادل السلبي يحسم مواجهة مانشستر يونايتد والكمار

الخميس 3 أكتوبر 2019

أنهى مانشستر يونايتد مباراته مع أي زي الكمار الهولندي، على ملعب "الكمار" بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الأوروبي.



وشهدت المباراة أفضلية نسبية لمانشستر يونايتد، ونجح مانشستر يونايتد في الوصول إلى مرمى الكمار لأكثر من مرة ولكن دون إحراز أي أهداف، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

يذكر أن مانشستر يونايتد كان قد فاز في الجولة الأولى على أستانا بهدف نظيف، في حين أن الكمار قد تعادل في مباراته الأولى مع بارتيزان بهدفين لمثلهما