شكرا لقرائتكم 30 دقيقة سلبية فى مباراة مصر المقاصة ضد الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت 30 دقيقة بين مصر المقاصة ضد الزمالك ومازال التعادل السلبى يسيطر على الموقف فى المباراة المُقامة بينهما حالياً على ستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز.

دخل المقاصة المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمود حمدى فى حراسة المرمى، حسنى فتحى وأحمد مودى ومحمد دسوقى وعاصم سعيد فى خط الدفاع، خالد أوتشو و صلاح ريكو وهاني سعيد و باولن فوافى وعبد الله مجدى فى خط الوسط، عمرو مرعى فى خط الهجوم".

بينما جاء تشكيل الزمالك كالتالى:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامها شيكابالا وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

بدأ المقاصة اللقاء بأفضلية هجومية عن الزمالك ومع مرور أول خمس دقائق بدأ الفريق الأبيض فى السيطرة على زمام الأمور من خلال الضغط المتقدم وحصار لاعبى الفريق الفيومى فى وسط ملعبهم وحصل طارق حامد على أول إنذار فى اللقاء فى الدقيقة 12 ليواصل الأبيض ضغطه على الفريق الفيومى بحثاً عن تسجيل الهدف الأول.

وواصل الفريقان عمليات البحث عن الهدف الأول وطالب فريق المقاصة باحتساب ركلة جزاء بداعى دفع محمود علاء لباولن فوافى داخل منطقة الجزاء ولكن طالب الحكم محمد عادل باستمرار اللعب فى الدقيقة 28 ثم رد الزمالك بهجمة خطيرة عن طريق شيكابالا الذى هيأ الكرة لإمام عاشور ليحولها بتسديدة خارج شباك المقاصة ثم حصل عمرو مرعى مهاجم المقاصة على إنذار أصفر فى الدقيقة 30 نتيجة لمس الكرة باليد.

مصر المقاصة ضد الزمالك



تشكيل الزمالك ضد مصر المقاصة



حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي و احمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وامام عاشور

خط الهجوم: مصطفى محمد

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مستبعدو الزمالك ضد مصر المقاصة



استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربي ميتشو الرباعي محمد صبحي و اسلام جابر وكريم بامبو وعمر السعيد من قائمة الفريق لخوض مباراة المقاصة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

بدلاء الزمالك ضد مصر المقاصة



ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من محمد ابوجبل ومحمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمود عبد العزيز واشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وخالد بوطيب.

تشكيل مصر المقاصة ضد الزمالك



حراسة المرمى: محمود حمدى.

خط الدفاع : حسني فتحي وأحمد مودى ومحمد دسوقي وعاصم سعيد.

خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وهاني سعيد و باولن فوافى وعبد الله مجدى.

خط الهجوم: عمرو مرعى.