شكرا لقرائتكم علي لطفي يرفض سياسة فايلر داخل الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب علي لطفي حارس مرمى الأهلي عن استيائه من سياسة رينيه فايلر المدير الفني، ويرجع السبب إلى خروجه من حسابات المدرب السويسري، والذي يرفض منحه فرصة المشاركة منذ توليه المسئولية الفنية للمارد الأحمر.

ويطلب لطفي الحصول على فرصة المشاركة وحراسة عرين الأهلي في ظل وجود سياسة التدوير بين اللاعبين قبل الاستقرار على القوام الأساسي للمارد الأحمر في الفترة الحالية.

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ويعتمد فايلر بشكل أساسي على محمد الشناوي، وكان يخطط لمنح الفرصة للحارس الثاني شريف إكرامي، دون التطرق للاستعانة بعلي لطفي، وهو ما أثار حفيظة الحارس الثالث، الذي يرغب في تطبيق مبدأ المساواة في سياسة التدوير بين اللاعبين.

وانضم علي لطفي للأهلي في يناير عام 2018 قادما من إنبي، ومنذ ذلك الوقت ولا يشارك بشكل أساسي في تشكيل المارد الأحمر، في ظل وجود الشناوي وإكرامي.