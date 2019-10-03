شكرا لقرائتكم محمد عادل يتغاضى عن ركلة جزاء لمصر المقاصة ضد الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل مصر المقاصة ضد الزمالك تغاضى الحكم الدولى محمد عادل عن احتساب ركلة جزاء صحيحة طبقا للقانون لمهاجم المقاصة باولو فوافى بعدما دفعه مدافع الزمالك محمود علاء بإهمال داخل منطقة الـ18 للابيض فى الدقيقة 28 من عمرلقائهما المقام حاليا باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية للدورى الممتاز ، الحكم أشار بإستمرار اللعب لوجوده خلف اللاعبين مما صعب علية زاوية لرؤية المناسبة . يدير اللقاء طاقم حكام يضم الدولى محمد عادل والثنائى محمود أبو الرجال ومحمد لطفى مساعدان وعبد العزيز السيد حكما رابعا. Advertisements وانتهت أحداث الشوط من مباراة الزمالك و مصر المقاصة بالتعادل السلبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد عادل يتغاضى عن ركلة جزاء لمصر المقاصة ضد الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.