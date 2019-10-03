شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يواصل نتائجه المهتزة ويتعادل مع ألكمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل مانشستر يونايتد نتائجه المهتزة في الموسم الحالي على الصعيدين المحلي والقاري، بعدما سقط في فخ التعادل بدون أهداف مع مضيفه ألكمار الهولندي يوم الخميس في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية عشر من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، التي شهدت أيضا فوز بارتيزان بلغراد الصربي 2 - 1 على مضيفه أستانا الكازاخستاني.

وتصدر بارتيزان الترتيب برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما احتل ألكمار المركز الثالث برصيد نقطتين، وظل أستانا قابعا في المؤخرة بلا رصيد من النقاط.

ويأتي هذا التعادل ليزيد من حالة الإحباط التي تعاني منها جماهير مانشستر يونايتد، خاصة في ظل تردي نتائج الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يحتل المركز العاشر في ترتيب المسابقة برصيد تسع نقاط من سبع مباريات.

وفي المجموعة السابعة، حقق فينورد روتردام فوزا ثمينا 2 - صفر على ضيفه بورتو البرتغالي، فيما تغلب يونغ بويز السويسري 2 - 1 على ضيفه رينجرز الأسكتلندي.

وتعقدت الأمور تماما في ترتيب المجموعة، بعد تساوي الفرق الأربعة في رصيد ثلاث نقاط، حيث تصدر فينورد الترتيب، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه يونغ بويز، فيما احتل رينجرز وبورتو المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وحافظ لودوغوريتس رازاغراد البلغاري على انطلاقته الناجحة في المجموعة الثامنة، عقب فوزه الكبير 3 - صفر على مضيفه فرينكفاروزي المجري، في حين فاز إسبانيول الإسباني على سيسكا موسكو الروسي.

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وانفرد لودوغوريتس بالصدارة برصيد ست نقاط، واحتل إسبانيول المركز الثاني بأربع نقاط، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على فرينكفاروزي، صاحب المركز الثالث، وتذيل سيسكا موسكو الترتيب بلا رصيد.

وخرج فولفسبورغ الألماني بالتعادل 1 - 1 من معقل مضيفه سانت إتيان الفرنسي في المجموعة التاسعة، التي شهدت أيضا تعادل أوليكساندريا الأوكراني مع ضيفه جينت البلجيكي بالنتيجة ذاتها.

وتصدر فولفسبورغ الترتيب برصيد أربع نقاط، بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيه جينت، وجاء سانت إتيان وأوليكساندريا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وفي المجموعة العاشرة، تعادل روما الإيطالي 1 - 1 مع مضيفه وولفسبيرغر النمساوي، وبنفس النتيجة تعادل باشاك شهير التركي مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وتقاسم روما وولفسبيرغر ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، فيما اشترك باشاك شهير ومونشنغلادباخ في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.

وتعادل سلوفان براتيسلافا السلوفاكي مع مضيفه سبورتنغ براجا البرتغالي في اللحظات الأخيرة بالمجموعة الحادية عشر، بينما اقتنص وولفرهامبتون الإنجليزي فوزا ثمينا 1 - صفر من مضيفه بشكتاش التركي.

وجاء براتيسلافا في الصدارة برصيد أربع نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على سبورتنغ براجا، الذي احتل المركز الثاني بنفس الرصيد، وتواجد وولفرهامبتون في المركز الثالث بثلاث نقاط، وظل بشكتاش في المؤخرة بلا رصيد.