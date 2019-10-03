عودة عبد الغني وشيكابالا.. ننشر تشكيل الزمالك والمقاصة.. وبث مباشر للمباراة

الموجز

بدأت منذ قليل مباراة الزمالك ومصر المقاصة، مساء اليوم، الخميس، وذلك على ملعب السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنقل قنوات "النيل للرياضة"، و"أون سبورت"، و"تايم سبورت" تلك المواجهة المرتقبة.

المركز السادس

ويحتل فريق الزمالك حاليًا المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، وفي جعبته 3 نقاط حتى الآن من انتصار وحيد.

وكان الزمالك قد انتصر على نظيره الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله مهاجم العملاق الأبيض مصطفى محمد، وذلك في المباراة، التي جمعت الفريقين في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

المركز الخامس

على الجانب الآخر، يحتل فريق مصر المقاصة المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط من فوز وحيد أيضًا.

ذكر أن فريق مصر المقاصة قد انتصر على نظيره أسوان في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز بنتيجة 3-2.

سجل ثلاثية الفريق الفيومي لاعب الوسط الدولي الأوغندي خالد أوتشو في الدقيقة 30، وعمرو مرعي في الدقيقتين 64، 82، فيما أحرز ثنائية فريق أسوان محمود نعيم في الدقيقة 33، أحمد عبد الظاهر في الدقيقة 37.

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق مصر المقاصة عن تشكيل فريقه في مواجهة الزمالك في الجولة الثانية من عمر الدوري الممتاز على ملعب السلام.

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز.

Advertisements

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي و أحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وامام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

فيما جاء على مقاعد البدلاء كلًا من ابوجبل والونش ومحمد عبد الشافي وبوطيب ومحمود عبد العزيز واشرف بنشرقي واوناجم.

وجاء الدفع بإمام عاشور مفاجأة من المدير الفني الصربي خلال المباراة، والذي كان شارك محمد أوناجم بدلًا من إمام عاشور خلال المباريات الماضية.

فيما جاء تشكيل المقاصة كالتالي:

مكون من حراسة المرمى: محمود حمدى.

خط الدفاع : حسني فتحي وأحمد مودى ومحمد دسوقي وعاصم سعيد.

خط الوسط: خالد أوتشو و صلاح ريكو وهاني سعيد و باولن فوافى وعبد الله مجدي.

خط الهجوم: عمرو مرعي.

مشوار الزمالك في الموسم الجاري

وفي سياق آخر، استهل فريق الزمالك الموسم الحالي باكتساح فريق ديكيداها أف سي الصومالي في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا بسباعية نظيفة، قبل تكرار الانتصار من جديد على ذات الفريق بسداسية بيضاء، قبل الخسارة في ذهاب دور الـ32 من جينيراسيون فوت السنغالي بنتيجة 2-1.

الجدير بالذكر أن الفريق الأبيض قد سقط أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الجانبين على ملعب "برج العرب" في الأسكندرية ببطولة كأس السوبر المصري.