حامل اللقب الفرنسي ماير ينسحب من العشارية









اسماء السيد - اضطر الفرنسي كيفن ماير حامل اللقب في العشارية في لندن قبل عامين، الى الانسحاب في اليوم الثاني من منافسات هذه المسابقة ضمن بطولة العالم لالعاب القوى الخميس في الدوحة.

ويعاني ماير (27 عاما) الذي يحمل الرقم القياسي العالمي وسجله في تالانس في 16 أيلول/سبتمبر 2018 مع 9126 نقطة، من اصابة في ركبته اليمنى واخرى في وتر اخيل منعته من اجتياز اي ارتفاع في القفز بالزانة ليغادر الملعب باكيا.

وكان ماير يحتل المركز الاول بفارق ضئيل عن الكندي داميان وارنر الذي بات مرشحا بقوة لاحراز الذهبية.