الوحدة يحقق فوزه الرابع توالياً ويصعد للمركز الثاني مؤقتاً









اسماء السيد - واصل الوحدة عروضه ونتائجه القوية وحقق فوزه الرابع تواليا إثر تغلبه على مضيفه ضمك بهدف على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، الخميس في افتتاح منافسات المرحلة السادسة من الدوري السعودي لكرة القدم.

سجل هدف الفوز الفرنسي يوسف نياكاتي بضربة رأس متقنة (10).

وبهذه النتيجة، رفع الوحدة رصيده إلى 12 نقطة وتقدم للمركز الثاني موقتاً، بينما بقي ضمك على رصيده السابق 4 نقاط في المركز قبل الأخير.

وبحث الوحدة عن التسجيل مع انطلاقة الشوط الأول ونجح في تحقيق مبتغاه أثر كرة نفذت من الركنية ارتقى لها نياكاتي ولعبها برأسه قوية الى يمين الحارس الجزائري شمس الدين رحماني (10).

وتهيأت فرصة أخرى للوحدة لإضافة هدف ثان ولكن كرة نياكاتي تصدى لها رحماني ببراعة (30).

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وأطلق البرازيلي ماركوس غيليرمي قذيفة قوية ولكن الحارس رحماني كان حاضراً وحولها بصعوبة للركنية (36).

ولاحت فرصة لضمك لتعديل النتيجة لولا براعة الحارس الجزائري مصطفى زغبة الذي طار للكرة القوية وحولها للركنية (45).

ورغم أفضلية ضمك مع انطلاقة الشوط الثاني، إلا أن الوحدة كاد يسجل هدفاً ثانياً لولا براعة الحارس شمس الدين رحماني الذي تصدى لكرة يوسف نياكاتي ببراعة (51).

ومن هفوة دفاعية قاتلة، كاد ضمك يعادل النتيجة ولكن المدافع حسان تمبكتي تدخل في الوقت المناسب وابعد كرة مازن أبو شرارة للركنية (83).

وفي الدقيقة الأخيرة أنقذ رحماني مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة وليد باخشوين وحولها للركنية.