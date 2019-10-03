أوساكا تبلغ ربع نهائي دورة بكين لملاقاة أندرييسكو









اسماء السيد - فازت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة رابعة على الأميركية أليسون ريسك 6-4 و6-صفر في الدور الثالث الخميس، لتلاقي الكندية بيانكا أندرييسكو في الدور ربع النهائي لدورة بكين الصينية في كرة المضرب.

وبعد فوزها السهل نسبيا على منافستها الأميركية، ستكون أوساكا المصنفة أولى عالميا سابقا، على موعد في الدور المقبل مع الكندية بيانكا أندرييسكو (19 عاما) حاملة لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، والتي فازت في الدور الثالث اليوم على الأميركية جينيفير برايدي 6-1 و6-3.

وردا على سؤال عن النتائج التي تحققها مؤخرا، لاسيما فوزها بدورة أوساكا في بلادها دون خسارة أي مجموعة، وعدم خسارة أي مجموعة أيضا حتى الآن في دورة بكين، قالت اليابانية "أنا مرتاحة لكنني غاضبة بعض الشيء، إنه ارتياح غاضب".

وأحرزت اللاعبة الشابة البالغة من العمر 21 عاما، لقبين كبيرين على التوالي في بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية 2018 وأستراليا المفتوحة 2019، قبل أن يتراجع أداؤها وتصنيفها في الأشهر اللاحقة.

لكن أوساكا عاودت تقديم مستواها المعهود في الأسابيع الأخيرة.

وأوضحت "بعد (لقب) أستراليا (في مطلع العام)، توقعت أنني سأستمتع (بالدورات التي ستليها). لم يكن الأمر ممتعًا، لم أستمتع".

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وأشارت اليابانية التي خسرت في الدور الرابع لبطولة الولايات المتحدة هذا الصيف، الى أنها احتاجت الى أسبوع لتصفية ذهنها بعد الإقصاء.

وتابعت "إذا قلت لنفسي أن علي أن ارتاح، أجدني ألعب مباراة من ثلاث مجموعات (...) كما ترون الآن، فأنا +غاضبة+ نوعا ما في الوقت الحالي، ويمكنني الذهاب بشكل مباشر للفوز بمجموعتين".

أما أندرييسكو المصنفة سادسة عالميا، والتي حققت الخميس فوزها السابع عشر تواليا، فأكدت أنها تتطلع الى مواجهة أوساكا "التي أعرف أنها لاعبة شرسة. لديها صفات تذكر بسيرينا"، في إشارة الى اللاعبة الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس.

وفي الدور الثالث أيضا، فازت الدنماركية كارولاين فوزنياكي على التيشكية كاتيرينا سينياكوفا 7-5 و6-4، والروسية داريا كاساتكينا على مواطنتها إكاتيرينا ألكسندروفا 6-4 و6-3.

ولدى الرجال، خرج حامل اللقب الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي بخسارته أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-4، 3-6 و2-6.

ويلاقي اليوناني المصنف سابعا عالميا في الدور ربع النهائي، الأميركي جون أيسنر الذي فاز على البريطاني دان إيفانز 7-6 (7-3) و7-5.

