شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل سلبياً مع المقاصة فى شوط التغييرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين الزمالك ومصر المقاصة، بالتعادل السلبى، فى المباراة المُقامة بينهما حالياً على ستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز.

دخل المقاصة المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمود حمدى فى حراسة المرمى، حسنى فتحى وأحمد مودى ومحمد دسوقى وعاصم سعيد فى خط الدفاع، خالد أوتشو و صلاح ريكو وهاني سعيد و باولن فوافى وعبد الله مجدى فى خط الوسط، عمرو مرعى فى خط الهجوم".

بينما جاء تشكيل الزمالك كالتالى:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامها شيكابالا وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

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بدأ المقاصة اللقاء بأفضلية هجومية عن الزمالك ومع مرور أول خمس دقائق بدأ الفريق الأبيض فى السيطرة على زمام الأمور من خلال الضغط المتقدم وحصار لاعبى الفريق الفيومى فى وسط ملعبهم وحصل طارق حامد على أول إنذار فى اللقاء فى الدقيقة 12 ليواصل الأبيض ضغطه على الفريق الفيومى بحثاً عن تسجيل الهدف الأول.

وواصل الفريقان عمليات البحث عن الهدف الأول وطالب فريق المقاصة باحتساب ركلة جزاء بداعى دفع محمود علاء لباولن فوافى داخل منطقة الجزاء ولكن طالب الحكم محمد عادل باستمرار اللعب فى الدقيقة 28 ثم رد الزمالك بهجمة خطيرة عن طريق شيكابالا الذى هيأ الكرة لإمام عاشور ليحولها بتسديدة خارج شباك المقاصة ثم حصل عمرو مرعى مهاجم المقاصة على إنذار أصفر فى الدقيقة 30 نتيجة لمس الكرة باليد.

وأجرى الجهاز الفنى للزمالك ونظيره فى المقاصة أول تغيير فى الدقيقة 37 حيث دفع جهاز الفريق الأبيض بالمغربى خالد بوطيب بدلاً من إمام عاشور الذى تعرض لإصابة واستكمل اللقاء قبل أن يستبدله الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق وخرج باولن فوافى من المقاصة مصاباً وحل بدلا منه ميدو جابر فى نفس الدقيقيقة وواصل الأبيض الضغط على المقاصة بحثاً عن الهدف الأول دون جدوى.