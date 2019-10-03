الحكم يتغاضى عن ركلة جزاء للمقاصة أمام الزمالك " فيديو "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة – المقاصة X الزمالك الجولة الثانية للدورى الممتاز فى نسخته الـ61 الملعب – ستاد السلام النتيجة – التعادل بدون أهداف الحكم- محمد عادل المساعد الأول- محمود أبوالرجال مساعد الثانى- محمد محمود لطفى الحكم الرابع-عبد العزيز السيد

Advertisements تغاضى الحكم الدولى محمد عادل عن احتساب ركلة جزاء صحيحة طبقا للقانون لمهاجم المقاصة باولو فوافى بعدما دفعه مدافع الزمالك محمود علاء بإهمال داخل منطقة الـ18 للابيض فى الدقيقة 28 من عمر اللقاء المقام حاليا باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية للدورى الممتاز، الحكم أشار بإستمرار اللعب لوجوده خلف اللاعبين مما صعب علية زاوية لرؤية المناسبة. يدير اللقاء طاقم حكام يضم الدولى محمد عادل والثنائى محمود أبو الرجال ومحمد لطفى مساعدان وعبد العزيز السيد حكما رابعا. وانتهت أحداث الشوط من مباراة الزمالك و مصر المقاصة بالتعادل السلبي.

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