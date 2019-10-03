شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لقطة فنية لشيكابالا.. و "كوبري" لمدافع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم محمود عبد الرازق شيكابالا لقطة فنية في أحدي هجمات الزمالك أمام المقاصة ، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز.

وشهدت الدقيقة 26، مرور عمرو مرعي لاعب المقاصة بطريقة مهارية من محمد عبد الغني مدافع الزمالك .

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي ، حراسة المرمى: محمد عواد ، وفي خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز، وفي خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وامام عاشور، وفي خط الهجوم: مصطفى محمد..

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وجاء تشكيل مصر المقاصة كالتالى، حراسة المرمى: محمود حمدى ، وفي خط الدفاع : حسني فتحي وأحمد مودى ومحمد دسوقي وعاصم سعيد، وخط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وهاني سعيد و باولن فوافى وعبد الله مجدى، وفي خط الهجوم: عمرو مرعى.

وفاز الزمالك على ملعبه فى الجولة الأولى على الاتحاد السكندرى، بهدف نظيف، وفى المقابل تغلب المقاصة خارج ملعبه على أسوان بملعب الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.