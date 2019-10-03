سوبر كورة يكشف أسباب رفض علي لطفي لسياسة فايلر داخل الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب علي لطفي حارس مرمى الأهلي عن استيائه من سياسة رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر منذ توليه للإدارة الفنية. Advertisements وانضم علي لطفي للأهلي في يناير عام 2018 قادما من إنبي، ومنذ ذلك الوقت ولا يشارك بشكل أساسي في تشكيل المارد الأحمر وجدير بالذكر أن علي لطفي ينتظم مع لاعبي الأهلي في تدريب الجيمانيزيوم والتدريبات الجماعية بشكل دائم للتعرف على اسباب إستياء علي لطفي من سياسة رينيه فايلر، اضغظ هنا

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