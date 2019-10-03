شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إمام عاشور يهدد مرمي المقاصة في الدقيقة 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد إمام عاشور لاعب الزمالك ، مرمي مصر المقاصة في الدقيقة 16 بعد تسديدة من الرأس عقب عرضية من شيكابالا ، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي ، حراسة المرمى: محمد عواد ، وفي خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز، وفي خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وامام عاشور، وفي خط الهجوم: مصطفى محمد..

وجاء تشكيل مصر المقاصة كالتالى، حراسة المرمى: محمود حمدى ، وفي خط الدفاع : حسني فتحي وأحمد مودى ومحمد دسوقي وعاصم سعيد، وخط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وهاني سعيد و باولن فوافى وعبد الله مجدى، وفي خط الهجوم: عمرو مرعى.

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وفاز الزمالك على ملعبه فى الجولة الأولى على الاتحاد السكندرى، بهدف نظيف، وفى المقابل تغلب المقاصة خارج ملعبه على أسوان بملعب الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.