شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يقترب بشده من تدريب العودة إلى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

أكدت صحيفة "فوتبول لندن" أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد السابق يقترب من العودة إلى التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد.

مورينيو مرشح لتدريب نادي توتنهام

وكشفت الصحيفة أن مورينيو مرشح بقوة لتدريب نادي توتنهام خلال الفترة القادمة.

مرشحين آخرين لتدريب توتنهام

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كما أشارت الصحيفة إلى أن هناك مرشحين آخرين لتدريب توتنهام وهما ماسيمليانو أليجري وبراندان رودجرز ولكن الأقرب حتى ألان مورينيو.

رحيل بوتشيتينو عن تدريب توتنهام

وكان هناك العديد من التقارير الصحفية الانجليزية التي أكدت أن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب نادي توتنهام يقترب من الرحيل عن تدريب الفريق بسبب سوء الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة.

ويتواجد نادي توتنهام في المركز السادس من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.