فيديو.. تعرف على التشخيص المبدأي لإصابة كينو المروعة

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كشفت التقارير الصحفية الإماراتية عن التشخيص المبدئي لإصابة البرازيلي كينو لاعب نادي الجزيرة الإماراتي.
إصابة كينو مع نادي الجزيره
وكان كينو قد تعرض إلى إصابة قوية منذ قليل مع نادي الجزيره خلال مواجهة نظيره نادي الأهلي في الدوري الإماراتي ولم يستطع إستكمال المباراة.
التشخيص المبدأي لإصابة كينو
وأكدت التقارير أن التشخيص المبدأي لإصابة كينو يؤكد أنه تعرض إلى قطع في الرباط الصليبي للركة وسيغيب عن الملاعب لفترة طويلة.
كما أشارت التقارير أن كينو سيخضع إلى فحص طبي جديد في نادي الجزيره لتحديد حجم إصابته وفترة غيابه عن الملاعب بشكل دقيق.
نتيجة مباراة الجزيرة والأهلي بالدوري الإماراتي
وانتهت مباراة الجزيرة والأهلي منذ قليل بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإماراتي الممتاز.
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