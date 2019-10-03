فيديو.. الوحدة يعبر ضمك ويواصل صحوته

نجح فريق الوحدة في تحقيق فوز صعب على مضيفه ضمك بهدف نظيف وذلك خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز هدف الوحدة يوسف نياكات في الدقيقة 10، برأسية مميزة في شباك ضمك.

وبهذا الفوز رفع الوحدة رصيده إلى 12 نقطة، ليحتل وصافة ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد ضمك عند 4 نقاط، في المركز الخامس عشر وقبل الأخير.

ويحقق فريق الوحدة عدد من النتائج الإيجابية تحت قيادة المدير الفني دانيال كارينيو، حيث نجح في تحقيق 3 انتصارات متتالية الفوز على الفيحاء والفتح، ثم ضمك.