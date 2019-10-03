الامارات | إطلاق اسم رائدا الفضاء الإماراتيان على ملاعب نادي العين

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم رائدا الفضاء الإماراتيان على ملاعب نادي العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بناء على توجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، منح نادي العين عضوية الشرف لهزاع المنصوري ورفيق دربه سلطان النيادي، وذلك كونهما نموذج مشرف يحتذى به، كما تقرر إطلاق اسم ملعبين في مدرسة كرة القدم باسميهما، تقديراً لجهودهما المخلصة ودورهما المهم في تحويل حلم الإمارات إلى حقيقة، ورسم الفرحة الكبيرة على وجوه كل مواطن غيور ومقيم محب على هذه الأرض الطيبة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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