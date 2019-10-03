مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام المقاصة (التشكيل الرسمي)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق المقرر له مواجهة مصر للمقاصة في الثامنة مساء اليوم باستاد السلام في الجولة الثانية من الدوري الممتاز. وجاء التشكيل مكونًا من اللاعبين: محمد عواد في حراسة المرمى Advertisements عبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز في خط الدفاع طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – إمام عاشور – محمود عبدالرازق شيكابالا في خط الوسط مصطفى محمد في خط الهجوم ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد أبوجبل – محمود الونش – محمد عبدالشافي – خالد بوطيب – محمد أوناجم – أشرف بن شرقي – محمود عبدالعزيز.

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