شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز مقدمات عقود لاعبيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسابق مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، الزمن من أجل إنهاء ملف مقدمات عقود لاعبى الفريق الكروى الأول تمهيدا لصرفها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا للاتفاق مع اللاعبين، وأنهت إدارة الكرة والجهاز الإدارى كشفًا بقيمة مقدم كل لاعب ورفعه لمجلس الإدارة، الذى اعتمده رسميا على أن يتم صرف مقدمات العقود لجميع اللاعبين فى آن واحد.

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وعقد رئيس النادى جلسة مع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة تم خلاله مناقشة الأمر وتوفير جميع مستحقات اللاعبين على أن يتم الصرف فور الانتهاء من الأمور الإدارية التى سيعقبها تحويل مقدم عقد كل لاعب على حسابه البنكى، وفقا لنسبته وقيمة عقده.

وأكد منصور أن الزمالك يضم مجموعة رائعة من اللاعبين على قدر كاف جدا من الوعى والانضباط ومجلس الإدارة يسعى لتوفير كل سبل الهدوء والاستقرار الفنى والمالى لهم حتى يتسنى لهم التركيز فقط فى المباريات والبطولات، مؤكدا أن اللاعبين يعيشون الآن أفضل فترات حياتهم فيما يخص مستحقاتهم المالية ولا يوجد لاعب واحد لدية أمور مالية متأخرة، عكس ما كان يحدث سابقا. وتابع: البعض يحاول إقحام القلعة البيضاء فى أمور تشتت أذهان لاعبيه وتشغلهم عن هدفهم وطموحهم هذا الموسم، مطالبا الجميع داخل الفريق بعدم الانسياق وراء الشائعات خصوصا فيما يتعلق بأزمة مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا، وقال: لن نلتفت للشائعات ولن ننساق فى مهاترات وأزمات النادى ليس طرفا فيها. يأتى هذا فيما كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد الإفريقى- رفض ذكر اسمه- أن موقف الزمالك سليم فى أزمته مع جينيراسيون وأنه التزم بقرار وخطاب كاف، نافيًا خروج أى قرار بشأن الأزمة حتى هذه اللحظة لكنه ألمح إلى إمكانية صدور قرار كاف فى الثامن من الشهر الجارى باعتماد فوز الزمالك وتأهله لدورى المجموعات، على أن تتم ترضية بطل السنغال باللعب فى الكونفدرالية بدلا من معاقبته وإيقافه ومنعه من المشاركة فى بطولات كاف عامين فى ظل الضغوط، التى يمارسها مسؤولون سنغاليون فى الاتحاد الإفريقى.

من جهة ثانية، رفض الصربى ميتشو، المدير الفنى للفريق، منح لاعبيه أى فترة راحة عقب انتهائهم أمس من مباراة المقاصة فى الجولة الثانية لبطولة الدورى. يأتى هذا، فيما تلقى نادى الزمالك خطابًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» من أجل حضور قرعة دورى المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وتُسحب القرعة يوم الأربعاء المقبل، الموافق 9 أكتوبر الجارى.