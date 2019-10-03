شكرا لقرائتكم خبر عن «خبراء»: طريق المنتخب لـ«طوكيو» ليس مفروشًا بالورود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجمع خبراء كرة القدم على صعوبة المجموعة الأولى التى تضم المنتخب الأوليمبى بجوار منتخبات مالى والكاميرون وغانا فى رحلة فى صراع شرس بنهائيات البطولة الإفريقية تحت 23 سنة والتى ستقام فى مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.

وشدد الخبراء على ضرورة التركيز والحذر أمام المنافسين، خاصة أن المنتخبات الإفريقية فى المراحل العمرية الشابة تكون قوية وتلعب كرة قدم ممتعة وبمهارة فائقة ما يتطلب من المنتخب الوطنى الأوليمبى العمل بجدية ودراسة المنافسين من أجل الفوز بالبطولة الإفريقية والتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 وتعوض إخفاق المنتخب الأول، الذى خرج من دور الـ16 لكاس الأمم الإفريقية، التى أقيمت مؤخرًا فى مصر.

من جانبه، أكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، أن المجموعة الأولى صعبة جدا لوجود منتخبات كبيرة لها تاريخ مشرف فى البطولات القارية والعالمية.

أضاف أن المنتخب جاهز للبطولة ولدى ثقة كبيرة فى اللاعبين الذين يتمتعون بقدرات فنية وبدنية عالية ترجح كفتنا بجانب الحضور الجماهيرى الذى نعول عليه كثيرا فى تحفيز اللاعبين لتقديم عروض قوية تليق باسم ومكانة المنتخب ونأمل فى زحف الجماهير بكثافة للملاعب لأنهم عنصر مهم فى نجاح البطولة التى تقام على أرض مصر ومثلما نجحنا فى تنظيم بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة واثق من نجاحنا فى البطولة المقبلة، لكن هذه المرة ستكون بطعم التتويج باللقب.

وأوضح أنه وضع برنامجًا قويا لفريقه استعدادا للبطولة، لافتا إلى أن معسكر أكتوبر المقبل سيشهد مواجهة منتخبين إفريقيين من المجموعة الثانية استعدادا للبطولة وستقام المباراتان على استاد القاهرة.

من جهته، قال فتحى مبروك، المدير الفنى السابق للأهلى، إن مجموعة المنتخب قوية وكل منتخب عنده طموح سواء للفوز باللقب أو التأهل للأوليمبياد، ما يضع المنتخب تحت ضغط شديد، كما أن الرغبة فى المشاركة بالأوليمبياد تزيدها صعوبة.

وقال مبروك: إذا استطعنا استغلال الإمكانيات الهائلة لعناصر منتخب مصر الموجودة فى الوقت الحالى، وأيضا عاملا الأرض والجمهور، سنتأهل ونحقق طموحات الشعب المصرى، كما أن مجموعة اللاعبين لديهم خبرات كبيرة، لأن غالبيتهم لعب فى الدورى الممتاز، وهم يعلمون أن مثل هذه البطولات تكون جواز سفرهم للتألق والاحتراف، ومن خلالها يتم تقديمهم للجمهور والأندية.

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وأضاف: شوقى غريب يمتلك خبرات تدريبية قوية وقريب من العناصر الحالية لصفوف المنتخب، وهو قادر على خلق الروح والدوافع للاعبين وتحفيزهم خلال مشوار الفراعنة فى البطولة.

واتفق أحمد الكاس، نجم المنتخب الوطنى السابق، المدير الفنى لفريق أبوقير، مع مبروك فى أن المجموعة صعبة وقوية، وتحتاج لتعامل خاص وتحضير على أعلى مستوى لتحقيق الأهداف التى يسعى إليها المنتخب.

وأضاف الكاس: مصر تمتلك جيلًا مميزًا ومديرًا فنيًا يعرف كيف يستغل قدرات لاعبيه، لتحقيق حلم وطموحات الجيل الحالى، فى الوصول لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

وتابع: «بالتأكيد سنستغل عنصرى الأرض والجماهير، والدعم الكبير الذى سيحظى به المنتخب فى التفوق على المنافسين فى المجموعة، بشرط التركيز الشديد والعطاء داخل المنتخب وضرورة الفوز فى ضربة البداية لأنها مهمة وعلى أساس نتيجتها سيكون مستوى المنتخب فى باقى المباريات.

من جانبه، أكد نبيل محمود، مدرب الزمالك السابق، أن المنتخب الأوليمبى مطالب بتحضير على أعلى مستوى للمباريات لأن المجموعة قوية ولديهم طاقة وحماس شديد ومستوى أداء المنتخبات الإفريقية فى أعمارهم مختلفة عن الكبار بدليل التاريخ الكبير لمنتخب غانا على الصعيدين القارى والمحلى.

وأضاف أن دكة البدلاء ستكون كلمة السر فى تفوق منتخب على الآخر، لأن من يملك بدائل جاهزة على نفس مستوى الأساسيين ستكون له الغلبة والسيطرة داخل الملعب، بجانب عنصر الجمهور الذى يعتبر سلاح المنتخب المصرى ويجب استغلالها فى فرض كلمته داخل المنتخب.

فيما قال ياسر رضوان، نجم المنتخب الوطنى السابق، إن وجود مصر فى مجموعة صعبة مع مالى والكاميرون وغانا، سيكون حافزًا للتألق والتعامل فى البطولة بحالة من الجدية والتركيز.

وأضاف أن المنتخب الأولمبى يمتلك عناصر تعتبر هى الأفضل فى الكرة المصرية، وهذه العناصر ستكون أمل مصر والمنتخب الأول مستقبلًا، ولذلك عليهم القتال وتأكيد ذلك فى الملعب من خلال الأداء والنتائج.

وتابع: قارة إفريقيا منجم المواهب، وأتوقع بطولة قوية ومنافسة شرسة على التأهل، وأتمنى تأهل الفراعنة بكل تأكيد للأوليمبياد، وواثق فى قدرة الجيل الحالى على الصعود إلى طوكيو.