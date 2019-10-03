شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح ومكافآت فى الأهلى بعد «رباعية» الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفنى للنادى الأهلى سرعة صرف مكافأة الفوز على الإنتاج، وبحث صرف مكافأة إجادة، بخلاف ما تنص عليه اللائحة، بعد المستوى الرائع والمتميز الذى قدمه اللاعبون طوال الـ90 دقيقة أمام فريق الإنتاج، وتحقيقهم الفوز برباعية نظيفة، وظهورهم بمستوى متميز نالوا عليه استحسان الجماهير.

ويُنتظر أن يبدأ سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، إعداد كشوف المكافآت للبدء فى صرفها، وفقًا لتوصية الجهاز الفنى، من أجل تحفيز اللاعبين على مواصلة الأداء الرجولى فى المباريات المقبلة.

وعمت حالة من الفرحة الغامرة داخل غرفة خلع ملابس الفريق، عقب انتهاء المباراة، وظل اللاعبون يحتفلون بالفوز الكبير الذى حققوه، ونال الثنائى رمضان صبحى وحسين الشحات النصيب الأكبر من احتفال زملائهما بهما بعد المجهود الكبير الذى ظهرا به خلال المباراة.

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وعقب المباراة، حرص رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على الإشادة بالأداء الرجولى للاعبين وتَحَلّيهم بروح قتالية عالية خلال المواجهة وإصرارهم على إحراز المزيد من الأهداف، وأثنى المدير الفنى على مستوى جميع اللاعبين وإصرارهم على إنكار الذات واللعب بصورة جماعية، ما أدى إلى خروج الأداء بصورة متميزة أشاد بها الجميع عقب المواجهة.

من ناحية أخرى، يتوجه الفريق الأول إلى أسوان، اليوم الجمعة، للمبيت بها استعدادًا لمواجهة أسوان، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدورى، والتى ستُقام غدًا السبت.

وحرص المدير الفنى للأهلى على أداء لاعبيه المران، أمس الخميس، بملعب التتش بالجزيرة، وقام خلاله بتخفيف الأحمال البدنية للمجموعة التى شاركت أمام الإنتاج الحربى، ورفع الأحمال للمجموعة التى لم تشارك أمام الإنتاج من أجل تجهيزهم تحسبًا للاعتماد على أى منهم خلال المواجهة، فى ظل خطة تدوير اللاعبين، والتى وضح اعتماد «فايلر» عليها خلال المباريات الأخيرة، سواء فى إفريقيا أو الدورى، والتى جاءت بنتائج إيجابية، وطالب المدير الفنى لاعبيه بنسيان الفوز الذى تحقق على الإنتاج، والتركيز فقط فى كيفية تحقيق الفوز على أسوان ومواصلة سلسلة الانتصارات، وضرورة احترام المنافس والسعى لتحقيق الفوز عليه، فى ظل الظروف الصعبة التى سيعانيها الفريق بسبب اختلاف الطقس بين القاهرة وأسوان.

وسيعقد المدير الفنى جلسة مع لاعبيه، اليوم الجمعة، لمشاهدة ملخص لمباريات فريق أسوان للوقوف على نقاط القوة والضعف ومحاولة استغلالها خلال المواجهة. فى سياق مختلف، أرجأ الجهاز الطبى بالفريق أداء محمود متولى، مدافع الفريق، المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها اللاعب عدم التئام تمزق العضلة الخلفية الذى تعرض له فى مباراة السوبر بصورة كاملة، وأشار الدكتور خالد محمود إلى أنه لن يتم التعجل فى إخضاع اللاعب للمرحلة الأخيرة من العلاج حتى لا يؤدى الأمر إلى تجدد إصابته.

يأتى هذا، فى الوقت الذى يواصل فيه كريم نيدفيد، لاعب الفريق، برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة الركبة التى يعانيها منذ فترة، حيث أثبتت الفحوصات الطبية التى أجراها اللاعب أن أمامه ستة أسابيع قبل العودة إلى المشاركة فى المباريات مع الفريق.