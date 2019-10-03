شكرا لقرائتكم خبر عن «ميودراج» يحتوى غضب شيلونجو بسبب عدم المشاركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى، جلسة مع المهاجم الناميبى شيلونجو، لاعب الفريق خلال الساعات الماضية، طالب خلالها اللاعب بالصبر من أجل المشاركة بشكل أساسى مع الفريق وذلك بعدما خرج اللاعب من تشكيل الفريق الأساسى خلال المباريات الأخيرة، وبات حبيسًا لمقاعد البدلاء، خاصة أن شيلونجو كان المهاجم الأساسى للفريق فى الموسم الماضى، وأكد ميودراج أن الموسم لايزال طويلًا والذى يشهد مشاركة الفريق فى العديد من البطولات المختلفة على رأسها بطولة الدورى الممتاز والبطولة العربية وكأس مصر، مؤكدًا أنه سيمنحه الفرصة فى أقرب وقت ولكنه يعمل فى الفترة الحالية على تثبيت تشكيل الفريق، وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب لم يقتنع بمبررات المدير الفنى، وطلب من صبرى المنياوى الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة بحثا عن فرصة المشاركة، خصوصًا أنه تلقى العديد من العروض الخليجية والمحلية. بينما قرر الجهاز الفنى خصم 50% من مكافأة الثنائى محمد الشامى ووجيه عبد الحكيم لاعبى الفريق بسبب الاستهتار الذى ظهر به الثنائى فى مباراة أهلى بنى غازى الليبى فى البطولة العربية، وعدم تعاونهما أمام مرمى الخصم ما تسبب فى ضياع الفرص وتسبب فى خسارة الفريق بهدف نظيف ولكنه تأهل لدور الـ16 بعدنا نجح فى الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين فى مباراة الذهاب.

فيما اشترط عماد حمدى لاعب سط الفريق الحصول على 6 ملايين جنيه فى الموسم من أجل تجديد عقده مع الفريق والذى ينتهى عقب موسمين من الآن، حيث عقدت لجنه التعاقدات بالنادى جلسة مع اللاعب لتمديد عقده بعدما تلقى العديد من العروض فى الفترة الاخيرة ابرزها من نادى بيراميدز، ويسعى الإسماعيلى للحفاظ على القوام الرئيسى للفريق بناء على تعليمات من إبراهيم عثمان رئيس النادى.

من جانب آخر صرف مجلس الإدارة مكافآت تأهل الفريق لدور الـ16 للبطولة العربية قبل ساعات من مواجهة وادى دجلة المقرر لها يوم غداً ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز من أجل تحفيز الفريق على تحقيق الانتصارات والظهور بمستوى متميز فى بطولة الدورى.