شكرا لقرائتكم خبر عن فرديناند يُطالب «هارى كين» بالرحيل عن توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ريو فرديناند، مدافع مانشستر يونايتد السابق، أن هارى كين مهاجم منتخب إنجلترا يجب أن يفكر فى الرحيل عن توتنهام هوتسبير لتعزيز آماله فى حصد ألقاب كبيرة فى مسيرته. ويعد كين من أخطر مهاجمى العالم حيث سجل 130 هدفا فى 185 مباراة بالدورى الإنجليزى مع توتنهام لكنه لم يحصد أى لقب مع ناديه. ويتأخر توتنهام بفارق عشر نقاط عن ليفربول المتصدر بعد سبع جولات وانقلب الأمر بشكل أكثر سوءا فى دورى أبطال أوروبا حيث خسر 7-2 على أرضه أمام بايرن ميونخ، الثلاثاء الماضى، ليصبح مهددا بعدم اجتياز دور المجموعات. وقال فرديناند، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية، «هذا يجعلنى أنظر إلى هارى كين، ما هدفك من ممارسة اللعبة؟ هل ترغب فى أن تلعب مع فريق واحد أم تريد حصد الألقاب؟ وبعد ذلك يسأل المرء نفسه السؤال التالى: هل يبدو توتنهام قادرا على حصد الألقاب؟ لا أعتقد ذلك، إذ إنه من المحتمل أن يكون النادى قد امتلك تشكيلة أقوى منذ سنوات ماضية».