شكرا لقرائتكم خبر عن منسي: ملعب الإسكواش الزجاجي أمام الأهرامات حلم كل الأجيال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو منسي، مدير «‎‎سي آي بي بطولة العالم سيدات 2019-2020» و«سي آي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2019» البلاتينية رجال، خلال حواره مع قناة سكاي نيوز عربية: «اللعب بداخل الملعب الزجاجي تحت سفح الأهرامات هو بمثابة حلم لكل الأجيال الناشئة وكان بداية واعدة لكل الأبطال الحاليين». وأعرب عن سعادته باستضافة مصر لمثل هاتين البطولتين، مؤكدًا أن الأبطال المصريين هم ملوك لعبة الاسكواش، وذلك بتحقيق رقم قياسي جديد في تاريخ الإسكواش بتربعهم على عرش تصنيفات الرجال والسيدات، على حد سواء.

تشهد البطولتان 112 لاعبًا من أفضل لاعبي الإسكواش العالميين من 20 دولة، منها 64 لاعبة في بطولة العالم سيدات و48 لاعبًا ببطولة الرجال.

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ولأول مرة في تاريخ اللعبة، يصل إجمالي مجموع جوائز «سي آي بي بطولة العالم للإسكواش سيدات 2019-2020» 430 ألف دولار لتصبح أعلى من بطولة العالم للرجال، بينما يبلغ مجموع جوائز بطولة «سي آي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2019» البلاتينية 185 ألف دولار.

من جانبه، عبر عمرو منسي عن سعادته برجوع بطولة الأهرام إلى مصر من جديد تحت اسم بطولة سي آي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش.

وصرح: «لقد كانت تلك البطولة حلمًا سعينا من أجل تحقيقه، حيث بدأ مشوار معرفة الإسكواش في مصر من خلال تلك البطولة التي أخرجت جيلًا كاملًا من الأبطال العالميين وأصبحت دافعًا لظهور أبطال جدد في تلك اللعبة».