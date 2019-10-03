شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يطالب اتحاد الكرة بتطبيق تقنية الـ«VAR» في مباريات الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، رفضه القاطع ما ارتكبه طاقم التحكيم بقيادة جهاد جريشة من أخطاء تحكيمية ظهرت جليًا في مباراة الفريق الأخيرة ببطولة الدوري أمام المصري البورسعيدي والتي خرجت بشهادة الخبراء والنقاد عن نطاق الأخطاء التقديرية المقبولة، بل وأثّرت أخطاء طاقم التحكيم بشكل مباشر في نتيجة المباراة، وساهمت في خروج الفريق مهزومًا بعد تجاهل احتساب ضربتي جزاء صحيحتين واحتساب ثلاث ضربات جزاء للمنافس تحوم حولها الشكوك.

وشدد المجلس- في بيان اليوم الخميس- على أنه لا يقبل بما حدث في المباراة المشار إليها، ولن يسمح بالمساس بحقوق ناديه المشروعة، مجددا في ظل تعاونه الكبير مع كل عناصر المنظومة الكُرَوية ومن بينها الحكام دعمًا للاستقرار وترسيخًا لمبدأ المنافسة الشريفة بين كل الأندية، موضحًا أنه في ضوء ذلك، إذ يطالب مجلس إدارة النادي بإعادة النظر في مشاركة بعض الحكام في إدارة المباريات القادمة من أجل إرساء مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة بين كل الأندية.

كما يطالب بتحمل اتحاد الكرة مسؤولياته تجاه تطوير منظومة التحكيم، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وتطبيق تقنية الفيديو (VAR) لمواكبة الكرة العالمية، مشددا على أنه يحتفظ لنفسه بكل حقوقه في التصعيد، من أجل اتخاذ قرارات رادعة مع كل مقصر لضمان تحقيق العدالة بين الجميع.