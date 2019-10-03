شكرا لقرائتكم خبر عن كورتوا يغيب عن تدريبات ريال مدريد قبيل مواجهة غرناطة بالدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غاب حارس المرمى البلجيكي، تيبو كورتوا، عن تدريبات فريق ريـال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، لتزيد احتمالات عدم خوضه مواجهة غرناطة في الليجا مطلع الأسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن كورتوا لم يستأنف التدريبات بعد استبداله في مباراة كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا، أمس الأول الثلاثاء، مما دفع الجهاز الفني لاستدعاء حارس الفريق الرديف «كاستيا»، دييجو ألتوبي، للحصة التدريبية للفريق الأول.

وأصبح غياب كورتوا عن لقاء غرناطة، السبت المقبل، شبه مؤكد في الوقت الذي يستعد فيه الحارس الفرنسي ألفونس أريولا لمشاركته الثانية في الدوري الإسباني بعد ظهوره الأول أمام أوساسونا.