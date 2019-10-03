شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي: «متولي» يواصل التأهيل وغياب «عاشور».. وفقرة للتسديد على المرمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غاب حسام عاشور كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التدريبات الجماعية للفريق صباح اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.

وحصل عاشور على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن مران الفريق اليوم لظروف خاصة.

وواصل محمود متولي مدافع الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق، وأدى اللاعب جلسة تأهيلية في الجيم أعقبها خوض تدريبات الجري حول الملعب مع طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني، في إطار البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعب للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وكان محمود متولي قد تعرض للإصابة في مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك والتي حسمها الأهلي لصالحه 3-2 وتوج على إثرها بكأس السوبر المحلي للمرة 11 في تاريخه.

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وخصص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، فقرة فنية خاصة بالتسديد على المرمى في نهاية المران، وشهدت التسديد على المرمى من مسافات بعيدة.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان المقرر لها عصر بعد غدٍ السبت، على ملعب الأخير في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول جولتين على حساب سموحة والإنتاج الحربي.

ويطير الأهلي إلى أسوان في الخامسة والنصف صباح غدٍ الجمعة للمبيت في أسوان استعدادا لمواجهة السبت.

يذكر أن الأهلي يخوض مرانه الأخير في الثالثة عصر غدٍ الجمعة في أسوان استعدادا للقاء.