يوفنتوس يستهدف التعاقد مع نجم وسط تشيلسي

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الخميس 3 أكتوبر 2019
يوفنتوس
كتب
أنس عبد الغني
أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي نجم وسط نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
يوفنتوس يجهز عرض مالي ضخم لضم كانتي
وكشفت الصحيفة أن نادي يوفنتوس مستعد لدفع مبلغ مالي ضخم يصل إلى 80 مليون يورو لضم كانتي الشتاء القادم نظرا لحاجة الفريق له.
صعوبة تواجه يوفنتوس لإنهاء صفقة كانتي
كما أشارت الصحيفة إلى أن نادي يوفنتوس سيواجه صعوبة في إنهاء صفقة كانتي نظرا لحاجة نادي تشيلسي له بالإضافة إلى وجود عقوبة على البلوز من إبرام أي صفقات لمدة موسم كامل.
وقد شارك نجولو كانتي في 5 مباريات حتى الآن مع نادي تشيلسي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.
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