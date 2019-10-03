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يوفنتوس يستهدف التعاقد مع نجم وسط تشيلسي

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أنس عبد الغني 0 تبليغ

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الخميس 3 أكتوبر 2019

يوفنتوس

يوفنتوس

يوفنتوس يستهدف التعاقد مع نجم وسط تشيلسي

كتب

أنس عبد الغني

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي نجم وسط نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

يوفنتوس يجهز عرض مالي ضخم لضم كانتي

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وكشفت الصحيفة أن نادي يوفنتوس مستعد لدفع مبلغ مالي ضخم يصل إلى 80 مليون يورو لضم كانتي الشتاء القادم نظرا لحاجة الفريق له.

صعوبة تواجه يوفنتوس لإنهاء صفقة كانتي

كما أشارت الصحيفة إلى أن نادي يوفنتوس سيواجه صعوبة في إنهاء صفقة كانتي نظرا لحاجة نادي تشيلسي له بالإضافة إلى وجود عقوبة على البلوز من إبرام أي صفقات لمدة موسم كامل.

وقد شارك نجولو كانتي في 5 مباريات حتى الآن مع نادي تشيلسي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.

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