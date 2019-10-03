زيدان يسعى لتصحيح مسار ريال مدريد في دوري الأبطال

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الخميس 3 أكتوبر 2019
كتب
أنس عبد الغني
يواجه ريال مدريد مشكلات في دوري أبطال أوروبا ، على الرغم من صدارة الدوري الأسباني، ويخطط النادي لمحاولة تصحيح هذه المشكلات من خلال سوق الانتقالات في يناير ،
ويريد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني إعادة بناء خط الوسط في الصيف ، مع اختيار بول بوجبا خياره الأول ، لكن الصفقة أصبحت مستحيلة بسبب مطالب مانشستر يونايتد .
على الرغم من اعتقاد زين الدين زيدان أن ريال مدريد قادر على تقديم عروض متميزة ، لا تزال هناك شكوك حول اللاعبين في فريقه.
وفى حال اتمام صفقات ، يجب أن يضحي ببعض اللاعبين في منتصف الموسم والأقرب الي الرحيل لاعبين على الأقل من التشكيلة الحالية ، مع تشجيع ماريانو دياز وإبراهيم دياز على الرحيل.
بالإضافة إلى التعاقدات الجديدة ، من المتوقع أن يمنح زيدان الاستمرارية لمجموعة من اللاعبين الشباب الذين يتطلعون إلى العثور على مكانهم في الفريق ، وعلى رأسهم فينيسيوس جونيور وإدر ميليتاو ولوكا جوفيتش ورودريغو .
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