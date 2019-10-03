شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مسمى نادي النخيل إلى بيشة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العمودي (بيشة) أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اليوم (الخميس) قرارا بتعديل مسمى نادي النخيل بمحافظة بيشة في منطقة عسير إلى نادي بيشة. يأتي ذلك بناء على ما عرضه وكيل رئيس الهيئة لشؤون الرياضة المبني على خطاب مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة عسير المتضمن تعديل مسمى النادي إلى نادي بيشة، وموافقة أمير منطقة عسير بتعديل المسمى وفقا لخطاب وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية. من جانبه، قدم رئيس نادي بيشة عبدالعزيز الجديع، ومدير المركز الإعلامي علي الشهراني، شكرهما وتقديرهما لأمير منطقة عسير، ورئيس مجلس هيئة الرياضية ، على تغيير مسمى نادي المحافظة إلى نادي بيشة، محققا حراكا رياضيا يتواكب مع رؤية الوطن. وأضاف الشهراني أنه سيتم تغيير شعار النادي الرياضي بما يتناسب مع المرحلة الجديدة بمشيئة الله.

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