البايرن يسعى لنقل سحره الأوروبي إلى البوندسليجا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يتعين على فريق بايرن ميونخ أن يستعيد تركيزه، وذلك عقب فوزه الكبير في دوري أبطال أوروبا، إذا أراد البقاء في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) قبل فترة التوقف الدولي.

نقطة واحدة فقط هي التي تفصل أصحاب المراكز الستة الأولى في الدوري، ولا يريد نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، أن يفسد ذكريات الفوز 7 /‏ 2 على توتنهام، من خلال تحقيق نتيجة ليست إيجابية أمام ضيفه هوفنهايم الثلاثاء في الجولة السابعة من الدوري.

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وقال كوفاتش عقب الفوز على توتنهام «كانت لحظة مجد للكرة الألمانية. ولكن يجب أن ننقل تركيزنا على البوندسليجا من الغد. لدينا أهداف طموحة هذا الموسم، نريد تحقيق الكثير».

وتصدر بايرن ميونخ الدوري عقب فوزه في الجولة الماضية على بادربورن، صاحب المركز الأخير، 3 /‏ 2، بينما تعرض لايبزج للخسارة 1 /‏ 3 أمام ضيفه شالكه.

بينما يمتلك بايرن ميونخ 14 نقطة في صدارة الترتيب، يحتل لايبزج حاليا المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف أمام فرايبورج وشالكه وبوروسيا مونشنجلادباخ وباير ليفركوزن.

ويواجه بايرن ميونخ فريقا مكافحا، حيث إن فريق هوفنهايم، الذي يدربه ألفريد شرودر، خسر في الجولة الماضية أمام بوروسيا مونشنجلادباخ صفر /‏ 3 ولم يحقق أي انتصار في أربع مباريات.