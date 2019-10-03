الاتحاد يهاجم الحزم لإكمال مثلث الفرح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام
يضرب الاتحاد بقوته الضاربة لمواصلة ثلاثية الأفراح، وتحقيق العلامة الكاملة للمباراة الثالثة على التوالي عقب فوزه على الشباب والتعاون، وذلك عندما يستضيف منافسه الحزم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة «الجوهرة المشعة»، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
يلوح الاتحاد «9 نقاط» بالهجوم في موقعة الجوهرة، حيث يطمح لمواصلة صحوته والتقدم نحو المركز الثاني في الترتيب العام، رغم الإرهاق الذي يعانيه نتيجة لعبه مواجهة التعاون المؤجلة الثلاثاء الماضي.
في المقابل يسعى الحزم «7 نقاط» إلى تحقيق الفوز الثالث له هذا الموسم والعودة من جدة بالنقاط الثلاث كما فعل بالنصر بطل الدوري الموسم الماضي.
قبل المواجهة
- تطور ملحوظ شهده الفريق الاتحادي في الجولتين الماضيتين.
- يخشى الاتحاديون من عامل الإرهاق نتيجة ضغط المباريات.
- يأمل سييرا في مواصلة الانتصارات الاتحادية قبل فترة التوقف.
- قوة هجومية ضاربة في الاتحاد بوجود هداف الدوري البرازيلي رومارينهو والصربي بريجوفتش وهارون كمارا ومن خلفهم الدبابه فيتشو.
- رغبه حزماوية بتكرار سيناريو مباراة النصر.
- تفوق الجزائري مالك عسلة على فواز القرني في خط الحراسة.
- سيعمل مدرب الحزم دانييل إيسايلا على تأمين الجوانب الدفاعية وإحباط أي هدف اتحادي مبكر.
- إقبال جماهيري ضعيف على تذاكر المباراة من الجانب الاتحادي رغم تحسن نتائج الفريق.
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