اعتراف المتهم بسرقة ساعة أوزيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أدانت المحكمة أمس رجلا بعد تورطه في محاولة سرقة مسعود أوزيل وسياد كولاسيناك ثنائي فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم.
ومثل المتهم أشلي سميث أمام محكمة «بنارسبروك كراون» واعترف بمحاولة سرقة ساعتي أوزيل وكولاسيناك يوم 25 يوليو الماضي.
وقرر القاضي مد أجل الحكم حتى الأول من نوفمبر المقبل، كما تمت إدانة الرجل الآخر جوردان نورثوفر في الواقعة نفسها على أن يمثل أمام المحكمة اليوم.
وتعرض أوزيل لمحاولة سرقة في شوارع العاصمة الإنجليزية لندن في يوليو الماضي من قبل عصابة تستقل دراجات بخارية، وبدا أوزيل محاصرا من قبل العصابة في سيارته رفقة زميله البوسني كولاسيناك، الذي خرج من السيارة ليواجه العصابة بشجاعة.
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