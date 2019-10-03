هوساوي يفاجئ الجميع ويعلن اعتزاله دوليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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فاجأ قائد المنتخب السعودي عمر هوساوي الجميع، وأعلن أمس اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب بلده، دون أن يوضح السبب، في الوقت الذي ينتظر المنتخب السعودي لقاء مهما أمام نظيره السنغافوري بمنطقة القصيم شمال العاصمة الرياض ضمن التصفيات الأولية المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا يوم 10 أكتوبر الحالي.
واختار هوساوي حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ليعلن قراره قائلا «سوف أنظر دائما إلى مسيرتي مع المنتخب الأول كمصدر فخر واعتزاز فليس هناك شعور يوازي ارتداء قميص منتخب بلدي وتمثيله في المحافل الدولية».
وأضاف «في هذا اليوم أكتب السطر النهائي لهذه المسيرة مع المنتخب الأول مثمنا وشاكرا لكل من وقف مع عمر هوساوي خلال مسيرته من مسؤولين ومدربين وجمهور رياضي».
عمر هوساوي
- ولد عام 1985
- يلعب في صفوف النصر
- ساهم في نيل لقب الدوري ثلاث مرات أعوام 2014، 2015، 2019
- ساهم في تأهل منتخب بلاده لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018
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